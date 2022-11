Neve nell’entroterra di Savona e a Santo Stefano d’Aveto. Raffiche di vento fino a 76 km/h

Il quartiere più freddo è quello di Granarolo, con temperature minime registrate inferiori ai 5 gradi (4,6), ma il termometro è sceso sotto lo 0 sul Faiallo (-1º) e sul monte Beigua (-2.3º). La temperatura minima più alta è stata di 8.7 gradi a Nervi

I dati della rete Limet. Le raffiche di vento più forti registrate in città hanno toccato i 75.6 km/h a Multedo, 66 a Prà (Branega), 60 in via Donaver a San Fruttuoso.

Sempre la rete Limet, con le sue webcam, mostra la prima neve caduta nell’entroterra.

Qui la foto dalla telecamera Limet sul Beigua, in copertina quello di Rocca d’Aveto

