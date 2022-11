Ancora danni per il maltempo. Nella prima mattinata sottopassi e strade allagate. Altre impalcature strappate dal vento

Sono parecchie le strutture metalliche per la ristrutturazione dei palazzi che sono state danneggiate dalle raffiche di vento fino a 76 km/h. Il maltempo ha anche mandato in tilt alcuni semafori

Gli allagamenti si sono verificati in via 30 Giugno e nel sottopasso di via Perlasca, dove la viabilità è tornata regolare alle 5:50 dopo il deflusso delle acque. Nella notta anche diversi tratti allagati sulla sopraelevata.

In copertina: la recinzione di cantiere divelta dal vento in via Vernazza nella foto di Nico Cadosch

Mi piace: Mi piace Caricamento...