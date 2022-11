Mercato dei fiori, accesso ai privati il venerdì dalle 16 alle 17 con la stessa tessera del Polo agroalimentare

Volendo si potranno fare acquisti nell’una e nell’altra struttura con un solo ingresso. Ecco come procurarsi la tessera

Al nuovo Mercato dei fiori di via Sardorella i privati possono accedere il venerdì dalle 16 alle 17 previa tessera Sgm (Società gestione Mercato, società pubblico privata).

Per tutti coloro muniti di tessera l’ingresso al Mercato ortofrutticolo di Genova è ammesso ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 11. I consumatori in possesso delle vecchie tessere del martedì, possono utilizzarle automaticamente al venerdì senza dover effettuare nessuna pratica di modifica.

Le tessere possono essere da 20 euro (10 ingressi) o da 40 euro (20 ingressi).

Le tessere permettono l’accesso sia dei veicoli sia dei pedoni e possono essere acquistate presso la Portineria del Mercato Ortofrutticolo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13.

Non è ammesso l’ingresso ad utenti con credito esaurito, accertarsi prima di impegnare gli ingressi del Mercato di possedere almeno un ingresso utile.

Le tessere esaurite e non ricaricate, entro 60 giorni, saranno annullate e riassegnate. Le tessere non utilizzate da almeno un anno, anche se non esaurite, saranno annullate e riassegnate.

