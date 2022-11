Pioggia, vento e lavori rallentano il traffico sulle autostrade attorno a Genova

La situazione alle 8:20. Le condizioni più difficili sono in A26, dove si registrano fino a 3 km di coda

A7

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso; coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso; traffico rallentato tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.

A10

Traffico Rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Coda di 3 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori.



Vento Forte tra Genova Pra’ e Bivio A10/Fine Complanare Savona, pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

L’uscita di Celle Ligure e’ chiusa al traffico fino alle 21:00 del 06/12/2022 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.

A12

Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori; coda di 2 km tra Recco e Chiavari per lavori.

Vento forte tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Deiva Marina

A26

Coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori; coda di 3 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/SS 33 del Sempione; pioggia tra Bivio Diramaz. A26-A4/A26 Trafori e Nodo Diramazione A26-A4/A4 TO-TS; pioggia tra Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori e Bivio Diramazione A26-A7/A7 MI-GE

