Super avvistamento nel Mar Ligure: una megattera nel mare di Noli, a pochi metri di profondità

La balena è stata avvistata ieri (domenica 20 novembre) da alcuni sub del diving Divenjoy, in mare con il Centro Subacqueo Pavia nelle acque della Liguria per un corso advanced. Sono circa 40 le segnalazioni di megattere nel Mediterranei dal 1900. Il video è di Lisa Tigani

L’associazione «Menkab, il respiro del Mare” commenta: «Un altro visitor dall’Atlantico é stato avvistato in Mar Ligure. Dei sub del diving Divenjoy hanno incontrato sott’acqua una #megattera. Grazie al breve video girato da Elisabetta Tigani del Circolo Subacqueo Pavia é stato possibile confermare la specie. Ringraziamo Riccardo Gambacorta del DivEnjoy per averci contattato e condiviso la preziosa segnalazione. L’ultimo avvistamento di megattera in Mar Ligure risale a Novembre 2020, quando il team Menkab con la collaborazione dei documentaristi di Artescienza aveva avvistato una megattera a largo di Savona: in quel caso si trattava di un individuo adulto avvistato davanti a Genova nell’agosto dello stesso anno, dai colleghi della Golfo Paradiso Whale Watching e, prima ancora, nel 1986 in Repubblica Domenicana»

Ad oggi, nel Mediterraneo sono state registrate più di 40 segnalazioni di megattere dal 1900 ad oggi (https://doi.org/10.1578/AM.47.6.2021.599).

Cliccate sulla foto per vedere il video

