Meteo Arpal: nel pomeriggio possibili temporali. Arriva la libecciata: mare molto mosso o agitato

Previsione per giovedì 17 novembre 2022

Al mattino parzialmente nuvoloso con possibili deboli piogge associate. L’avvicinamento di un nuovo impulso perturbato determina, dal pomeriggio, condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali, in particolare a Levante

Temperature: massime in lieve aumento. A Genova tra 10 e 19 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: moderati/loc. forti da SW sugli estremi, settentrionali su Centro in serata

Mare: molto mosso, agitato a Levante dal pomeriggio per onda di libeccio

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte da Sud, mare localmente agitato.

[Sotto: le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per venerdì 18 novembre 2022

Nella notte possibili rovesci o temporali, in particolare a Levante, in esaurimento in mattinata. La nuvolosità sarà in progressivo diradamento fino a cielo generalmente sereno o poco nuvoloso

Temperature: minime in aumento, generalmente stazionarie le massime

Umidità: su valori medi

Venti: deboli/moderati settentrionali in temporanea rotazione da W al pomeriggio

Mare: molto mosso per onda lunga di libeccio su tutte le coste

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

