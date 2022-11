Ricorso per presunta ineleggibilità di Bucci, il tribunale civile si riserva di decidere

Oggi sentiti i legali dei ricorrenti e quelli del Sindaco, che è stato anche lui ascoltato. Intanto la Procura ha espresso il proprio parere sul ricorso “consigliando” al Tribunale civile di respingerlo

A presentare ricorso è stato un gruppo di 21 elettori rappresentanti dall’avvocato Luigino Montarsolo. Tra questi ci sono l’ex rettore dell’Università Paolo Comanducci, l’ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l’ex presidente del tribunale Claudio Viazzi. La tesi dei ricorrenti è che ll’articolo 60 del Testo unico degli enti locali che indica i commissari di governo ineleggibili alle cariche di sindaco, consigliere comunale, presidente di provincia, consigliere provinciale o circoscrizionale nel territorio dove svolgono la funzione. Bucci ha sottolineato la diversità tra commissario di Governo e commissario straordinario. La prima figura è quella che sostituisce il sindaco nei comuni Commissariati.

A Genova, quando Claudio Burlando fu indagato per la questione del sottopasso di Caricamento (poi assolto) lo fu Vittorio Stelo tra il 27 maggio e il 5 dicembre 1993. Mantenne quel ruolo fino all’elezione del nuovo sindaco, Adriano Sansa. I commissari straordinari-sindaci, ha ricordato oggi Bucci, sono tanti e sono commissari per affrontare un problema preciso: a Genova per la ricostruzione, a Roma per l’Anno Santo, a Napoli per Bagnoli. Una trentina sono quelli che hanno contemporaneamente il ruolo di sindaco, ha ricordato oggi Marco Bucci., difeso dallo studio di avvocati del vicesindaco, Pietro Piciocchi. Due le eccezioni di costituzionalità sollevate da Piciocchi. La prima sulla norma che indica come competente in materia il tribunale civile e non il Tar. Se questa non fosse accolta dai giudici, la seconda riguarda il diritto di ogni cittadino ad aspirare a ricoprire cariche pubbliche.

Ecco cosa ha detto il sindaco all’uscita da Palazzo di Giustizia.





Mi piace: Mi piace Caricamento...