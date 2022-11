Meteo Arpal: temporali in esaurimento in mattinata e ampie schiarite

Previsione per mercoledì 16 novembre 2022

Residua instabilità a Levante con possibili locali rovesci o temporali in esaurimento in mattinata. Ampie schiarite altrove alternate ad addensamenti irregolari su versanti padani ed estremo Ponente, dove non si escludono isolati piovaschi

Temperature: minime in calo a Ponente, in aumento a Levante; massime in rialzo. A Genova tra 10 e 17 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: moderati/forti da NNW su Centro-Ponente in graduale calo e rotazione da WSW

Mare: mosso, in aumento a molto mosso dalla sera per onda formata da SW

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti

[Sotto: la previsione per i prossimi giorni]

Previsione per giovedì 17 novembre 2022

Nuvolosità irregolare con schiarite alternate a locali addensamenti di nubi basse e velature in transito specie al mattino. Dal pomeriggio nubi in aumento per l’arrivo di una nuova perturbazione con piogge e rovesci la sera in particolare a Levante

Temperature: minime in calo a Levante, stazionarie altrove; massime in aumento

Umidità: su valori alti

Venti: deboli/moderati in rotazione ciclonica, rinforzi da SSE a Levante la sera

Mare: molto mosso, in calo a mosso su Centro-Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...