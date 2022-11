Ancora vane le ricerche della ventenne scomparsa dal traghetto. Aveva scritto un messaggio di addio che non aveva inviato

La ragazza era partita giovedì sera col fratello sedicenne per raggiungere i nonni in Sicilia, ma il ragazzo, al suo risveglio, venerdì mattina, non l’aveva trovata in cabina e, dopo averla cercata, aveva dato l’allarme. Inutili le ricerche del personale di bordo e, quando la nave è arrivata a Palermo, della Polizia, dei Vigili del fuoco con i cani molecolari e della Capitaneria. La giovane sarebbe scomparsa quando la nave stava solcando l’Arcipelago Toscano e lì si stanno concentrando le ricerche anche con mezzi aerei della Capitaneria

Nel messaggio scritto a un ragazzo e non inviato, pare che la giovane annunciasse la decisione di togliersi la vita e chiedesse perdono. Per questo gli investigatori ritengono che la ventenne possa aver messo in atto un gesto estremo gettandosi in mare dal traghetto.

Dopo le meticolose ricerche, anche con i cani molecolari a bordo della nave, che hanno dato esito negativo, ora procedono le ricerche in mare anche con mezzi aerei della Guardia Costiera ed è stato attivato un monitoraggio via radio con le imbarcazioni che navigano nel tratto attraversato dal traghetto.

Fratello e sorella, residenti a Codogno (in provincia di Lodi), ma originari della Sicilia, erano stati ripresi a bordo dalle telecamere della nave e il ragazzo ha raccontato che con la sorella erano andati a dormire in cabina subito dopo la partenza. Certa sarebbe, quindi, la presenza a bordo dopo che la nave è è partita dal porto di Genova.

La nota della compagnia Gnv, armatrice del traghetto: «Appresa la notizia della scomparsa della ragazza il comando di bordo si è immediatamente adoperato per avviare le ricerche e conseguentemente sono state subito contattate le forze dell’ordine. Offriamo alle autorità tutta la collaborazione possibile, affinché questa situazione possa trovare chiarezza e teniamo ad esprimere la nostra vicinanza alla famiglia».

