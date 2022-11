Domenica 13 novembre “Autumn market” in piazza Valoria

La piazza sarà animata da arte e colori con una mostra mercato ed esposizione che durerà tutto il giorno e vedrà protagonisti illustrazione, arte, pittura, scultura, artigianato e molto altro

Un evento a cura della libreria Bookowski e dell’associazione Arci Pepita Ramone Aps.

Ecco chi parteciperà alla mostra mercato

° ALESSANDRO VENTURI °

Amante della natura e dei boschi, dopo aver lavorato come decoratore, diventa illustratore per lo più di sogni e fiabe attraverso acquerelli e tempere. Si diverte a raccontare storie in giro per il mondo. Qui porta il suo mondo fantastico fatto di animali, personaggi incredibili e casette solitarie.

° IL LAPIS °

Sono Maddalena, in arte il Lapis e faccio l’acquerellista. Ritraggo Zena e dintorni.

Al market vi aspetto con quadernini illustrati con skyline di Genova, stampe e originali di mare, vicoli e piazzette nascoste.

° LARA CAPUTO °

Non sa scrivere i cv, ama il gelato, la birra e ha un mosaico di vita nello zaino. Tra le varie ha lavorato come grafica a Milano, co-fondato una libreria a Genova, e facilita laboratori artistici per tutte le età da circa dieci anni. Attualmente segue una formazione in arteterapia ad indirizzo antroposofico e porta avanti la sua ricerca in ambito di educazione visivo/linguistica conducendo laboratori di scrittura visiva in giro per l’Italia e tessendo formazione alternativa.

° LITTLEPOINTS… °

Diplomata presso la Scuola Internazionale di Comics (Roma), attualmente è illustratrice e grafica freelance. Ha collaborato (e collabora) e pubblicato con tante persone e riviste belle (Genova Slam, NEO.Edizioni, Edizioni Readrink, Italian Food, FAME Fanzine, Effemeridi, Edizioni Millegru, Flanerì…). Le sue illustrazioni sono spesso caratterizzate da giochi di parole e colori forti.

dove è nata: Roma / dove vive: Genova

cosa le piace: disegnare, i corvi, il numero 3, il gelato

Il 13 novembre, saranno con lei, poster, cartoline, shopper serigrafate e il calendario sovrappensiero 2023 fresco di stampa.

° MARIA CESARE °

Pittrice genovese, specializzata all’accademia ligustica, nel quotidiano docente di arte e disegno di scuola secondaria. Dipinge prevalentemente ad olio, nei suoi quadri si sovrappongono figure e macchie di colore che nel disordine cercano di trovare una loro armonia. Qua e là compaiono xilografie blu oltremare… Vasetti dipinti, e microscopici oggetti…il tutto tenuto assieme dall’amore per l’arte, dal disordine, dalla diversità e dalla voglia di stare bene!

° VALERIA NIEVES °

É un’illustratrice e cantante cresciuta tra il Messico e l’Italia. Laureata in filosofia a Firenze, si butta pienamente nel mondo dell’arte dopo l’università in un breve periodo che l’ha portata in Argentina, in Messico e poi di ritorno in Italia, questa volta a Genova. Amante del realismo magico, negli ultimi tempi lavora spesso facendo illustrazione digitale. Porterà con sé le sue ultime stampe e qualche altra sorpresa.

° CRISTIANO BARICELLI °

Cristiano Baricelli nasce a Genova nel 1977. Autodidatta, dal 1997 ha partecipato a numerose mostre collettive e personali e collabora con Fanzine e Magazine di illustrazione. Attualmente sta sperimentando tecniche miste, e odia svegliarsi presto la mattina.

Pepita Ramone inoltre ha il piacere di presentare l’esposizione di Chiara Biasotti e Marco Da Paz.

° CHIARA BIASOTTI °

Appassionata d’arte, diplomata al liceo artistico Klee-Barabino, frequentante l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, esprimo la mia creatività attraverso il disegno e la scultura.

° MARCO DA PAZ °

Mi presento mi chiamo Marco ho 19 anni, sono diplomato al liceo artistico e attualmente studio pittura all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Uso l’arte come mezzo per esprimere emozioni e per esorcizzare le ansie della vita. Amo gli artisti del fumetto, la musica, i cantautori… Rappresento le canzoni che preferisco all’interno delle mie immagini e mi sforzo di cercare la bellezza nelle cose di tutti i giorni per rappresentarla con tratti semplici e pennellate colorate.

