Meteo Arpal, la perturbazione si allontana. Aumentano le temperature, su valori miti

Previsione per giovedì 10 novembre 2022

La perturbazione si allontana verso Levante favorendo ampie schiarite a partire da Ponente. Residua instabilità a Levante con locali rovesci o temporali specie su Spezzino in esaurimento in mattinata

Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori miti per la stagione. A Genova tra 14 e 21 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: moderati/forti da NNW su Centro-Ponente, deboli/moderati orientali altrove

Mare: mosso, in calo a poco mosso sotto costa su Centro-Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge diffuse con intensità fino a forte, cumulate significative, alta probabilità di temporali forti, vento forte da Nord

Previsione per venerdì 11 novembre 2022

Una decisa rimonta anticiclonica sull’Europa centrale assicura condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte locali addensamenti o foschie sui versanti padani e qualche velatura in transito dal pomeriggio

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli/moderati da NNE in rotazione da ESE su Imperiese, locali rinforzi

Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo e localmente sui capi di Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

