Stanza del Cinema, lunedì 7 novembre si parla delle nuove uscite nelle sale cinematografiche

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono il primo e il secondo lunedì del mese per parlare delle uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 7 novembre, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Francesca Felletti e Massimo Lechi parleranno della ricca offerta cinematografica del mese di ottobre: guidano la selezione il Premio Speciale della Giuria assegnato all’ultima Mostra di Venezia, Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, e Triangle of Sadness, trionfatore allo scorso Festival di Cannes, da cui proviene inoltre Le buone stelle – Broker, nuova fatica di Hirokazu Kore-eda, insignita del premio per la miglior interpretazione maschile.

Decisamente ricca l’offerta italiana, che ha visto approdare in sala, fra gli altri, l’adattamento de

Il colibrì di Sandro Veronesi per mano di Francesca Archibugi, il romantico Astolfo di Gianni di Gregorio e

La stranezzadi Roberto Andò, con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello.

Infine, due ritratti di giovane donna, il norvegese Ninjababy, miglior commedia agli EFA, gli Oscar europei, e il francese La vita è una danza, esordio al cinema della Prima ballerina dell’Opera di Parigi Marion Barbeau.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail al nostro indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.



La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico. L’ingresso è libero.



