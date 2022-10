Persona muore investita da un treni a Torino: bloccati tutti i treni per Genova. Sulla pagina di Trenitalia spariscono i convogli soppressi

Ad avvertirci è Maddalena, una nostra lettrice, in attesa del treno ad Asti per tornare nella nostra città. Sarebbe dovuta partire poco dopo le 18, ma alle 19:50 nessun treno può ancora passare sulla linea chiusa tra Porta Nuova e Lingotto per gli accertamenti delle forze dell’ordine. Si è trattato di una tragica circostanza, certamente non preventivabile o addebitabile all’azienda, azienda che però continua a far sparire dalle proprie pagine i treni per qualsiasi motivo soppressi, disorientando i viaggiatori

Una persona è morta oggi pomeriggio a Torino dopo essere stata investita dal treno appena partito e diretto a Cuneo . È successo poco prima alle 17:30, tra la stazione di Porta Nuova e quella del Lingotto. La circolazione ferroviaria, in quel tratto, è stata sospesa da Rfi per permettere gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Il blocco, inevitabile, è scattato alle 17:30, subito dopo l’incidente mortale. Istantaneamente dal sito di Trenitalia viaggiatreno.it sono scomparsi 3 convogli che sarebbero dovuti passare ad Asti alle 18:07, 18:41 e arrivare a Principe alle 19:33 e 20:02. È ancora dato in arrivo quello previsto a Principe alle 20:30, ma alle 19:45 non era ancora passato da Asti, dove sarebbe dovuto fermare alle 19:07 e che alle 19:50 risulta non ancora partito da Torino.

Sul sito Viaggiatreno due treni sono “scomparsi” e il terzo non viene segnato in ritardo, ma “non partito”. Sono presenti due treni da Roma e Grosseto, diretti a Milano, in forte ritardo (rispettivamente 81 e 76 minuti), ma dei ritardi per causa di forza maggiore da Torino nessuna traccia sul web.

Aggiornamento: il primo treno per Genova è partito da Asti alle 20:00. È dato ora sul sito viaggiatreno.it in ritardo di 23 minuti. Il treno risulta particolarmente sporco

