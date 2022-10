A10, riaperto alle 6 il tratto chiuso da ieri sera per l’incendio di un mezzo pesante

È stato necessario ripristinare l’asfaltatura, danneggiata dal calore delle fiamme

Poco prima delle ore 06:00, sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 4 e per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie e non si registrano turbative alla circolazione.

Sotto: il video di ieri sera

