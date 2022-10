Meteo Arpal: soleggiato con temperature più alte della media del periodo. Umidità alta

Previsione per giovedì 27 ottobre 2022

L’espansione di un robusto promontorio anticiclonico di natura subtropicale riporta condizioni stabili e soleggiate a parte residui passaggi nuvolosi in mattinata e locali addensamenti di nubi basse o foschie sui versanti padani

Temperature: minime in calo, massime in rialzo; valori elevati per il periodo. A Genova tra 17 e 27 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli/moderati da NNE su Centro-Ponente mattino e sera, brezze altrove

Mare: poco mosso, localmente mosso sui capi di Ponente in mattinata

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per venerdì 28 ottobre 2022

L’anticiclone si consolida ulteriormente mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature ben al di sopra della media stagionale. In mattinata transito di velature a tratti estese, locali addensamenti o foschie sui versanti padani

Temperature: in ulteriore lieve aumento

Umidità: su valori medi

Venti: moderati settentrionali su Centro-Ponente in calo, brezze altrove

Mare: poco mosso o quasi calmo

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

