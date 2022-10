Il servizio Amt per la commemorazione dei defunti

Nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, Amt intensifica le linee di collegamento con i principali cimiteri cittadini e istituisce linee speciali per agevolare gli spostamenti. Ecco come

• Cimitero di Staglieno

Da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 34 (Principe – Staglieno). Nelle stesse giornate sarà istituita la linea CK che collega piazzale Kennedy al Cimitero di Staglieno, indicativamente dalle 8.45 alle 16.40.

A partire da sabato 29 ottobre e fino a mercoledì 2 novembre il servizio della linea interna al cimitero di Staglieno CS (ingresso cimitero Staglieno – Campo delle Rose) sarà temporaneamente sospeso per l’impossibilità di gestire il servizio in sicurezza in considerazione del grande afflusso di visitatori.

• Cimitero della Castagna

In seguito all’istituzione del senso unico di marcia nella zona antistante il cimitero della Castagna, a Sampierdarena, da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle 8.00 alle 17.30, la linea 66 (Dinegro – Sampierdarena) ed il taxibus 23 (Mura degli Angeli – Granarolo- Belvedere) modificheranno il servizio come di seguito indicato.

• La linea 66 farà servizio su due percorsi distinti

1° percorso via Milano – Mura degli Angeli

Direzione Mura degli Angeli: via Milano (capolinea), via Cantore, via San Bartolomeo del Fossato, Mura degli Angeli civico n° 41 (capolinea).

Direzione via Milano: Mura degli Angeli civico n°41 (capolinea), via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, via Milano (capolinea).

2° percorso circolare piazza Montano – cimitero Castagna – piazza Montano

Piazza Montano (capolinea), via Cantore, corso Martinetti, via Porta degli Angeli, Cimitero della Castagna, via Mura degli Angeli, via San Bartolomeo del Fossato, via Cantore, piazza Montano (capolinea).

• Le corse del Taxibus 23 sul percorso Granarolo – Belvedere saranno sospese.

Inoltre, nelle stesse giornate sarà intensificato il servizio della linea 59/ (Montano – corso Belvedere).

• Cimitero di Rivarolo

Nel periodo compreso tra domenica 30 ottobre e mercoledì 2 novembre verrà istituita la linea speciale CR (via Rossini – Cimitero di Rivarolo) in servizio nei giorni feriali dalle 9.10 alle 17.15 e nei festivi dalle ore 8.05 alle ore 17.15.

• Cimitero di Pontedecimo

Nel periodo compreso tra domenica 30 ottobre e mercoledì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 65/ (piazza Cesino – Pontedecimo).

• Cimitero di Bolzaneto

La linea 63 (via Avio – Pontedecimo), da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.30, transiterà in via degli Artigiani (in entrambe le direzioni).

• Cimitero di Voltri

Da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 101/ (via Don Verità – Cimitero).

• Cimitero di Sestri

Da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre saranno intensificate le corse della linea 52 (Sestri- cimitero di Sestri).

Gli orari delle linee in servizio per la commemorazione dei defunti è consultabile sul sito www.amt.genova.it

