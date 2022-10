Bolezumme: live, dj set e performances, sabato prossimo, nel mercato rionale di Certosa

Sabato 29 ottobre, dodici ore di musica in collaborazione con Radio Banda Larga Torino, nel cuore della vita quotidiana del quartiere, oltre a visite guidate alle opere di street art di Certosa. E ancora vinyl market, food disponibile presso i banchi del mercato e servizio drink fornito dalla manifestazione. Ingresso gratuito

A tre mesi esatti dalla prima edizione di Transatlantica Festival, la collaborazione costituita da Jazz:Re:Found,Rete Contatto Genova dove sono presenti alcuni tra i protagonisti dell’entertainment culturale ligure come Kowalski, Mescite – e Riviera Gang, torna con un evento che entra a tutti gli effetti nel cuore pulsante di uno dei quartieri della periferia simbolo di Genova. Sabato 29 ottobre, infatti, il mercato rionale di Certosa sarà animato da dodici ore di musica, in collaborazione con Radio Banda Larga Torino e con il supporto di Ministero della Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria. Un ricco programma di live, dj set e performance, tutto a ingresso gratuito: Phresoul (live), Spacerenzo, Disco Amor, Markio, Il Flaco Scivola, Damonji, Luca Bernascone, Kudd, Ma Nu!, Mr. Puma reads Bukowski, Andrea Passenger, Angie BacktoMono, Paola Lesina, Stella Marasciulo, Randomly Flickering.

«Da tempo siamo al fianco di iniziative che rappresentano un valido strumento di sviluppo promozionale delle produzioni e della cultura regionale – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – Abbiamo perciò, nel piano annuale regionale per la valorizzazione del territorio, delle imprese locali e delle tradizioni, convintamente sostenuto economicamente Liguria Transatlantica, un progetto di ricerca culturale e di fusione, in cui la musica va a braccetto con la nostra storia enogastronomica e con la bellezza dei nostri quartieri».

«Come amministrazione – spiega l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – crediamo nel sostegno di iniziative che contribuiscono ad animare i luoghi di aggregazione sociale dei nostri quartieri: i mercati rionali, su cui l’impegno fin dalla passata consiliatura è stato importante e che continuerà con progetti di rilancio, rappresentano un fulcro importante di socialità, con grandi potenzialità anche di intrattenimento per un vasto pubblico, di giovani e giovanissimi, coniugando musica e promozione del food del nostro territorio. Bolezùmme, organizzato da Liguria Transatlantica, che richiama l’agitarsi delle acque del mare, coglie nel segno delle contaminazioni della quotidianità più autentica e genuina della socialità di quartiere».

Saranno inoltre proposti dei momenti itineranti per scoprire le opere di street art del quartiere, a cura dell’associazione Walk the Line, che hanno trasformato Certosa in un vero e proprio museo a cielo aperto, grazie all’intervento di artisti di fama internazionale come Zedz, Ozmo, Okuda San Miguel, Agostino Iacurci, Gola Hundun, Geometric Bang, Rosk & Loste e molti altri. Il pubblico troverà anche un vinyl market, a cura di Reparto Vinile e Disco Amor, food fornito dai banchi del mercato e servizio drink organizzato dal team di Bolezùmme.

Bolezùmme Certosa

Sabato 29 ottobre 10.00 – 22.00

Mercato Comunale di Certosa (via Certosa, Genova)

Prenotazione Street Art Tour https://forms.gle/8wCKosoyfWYP32rQ6

Info al numero 328 4222168 o all’indirizzo walkthelinegenoa@gmail.com

