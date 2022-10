È stato pizzicato a guidare ubriaco, finisce agli arresti domiciliari

Il cinquantacinquenne deve scontare oltre 4 mesi di reclusione presso il suo appartamento

I carabinieri della stazione di Genova – Nervi, a seguito ad ordine di carcerazione, emesso dal locale Tribunale, hanno tratto in arresto un 55 enne con precedenti di polizia, che deve scontare una pena detentiva di oltre 4 mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Dopo le formalità è stato tradotto presso il proprio domicilio, dove, sconterà la detenzione agli arresti domiciliari.

