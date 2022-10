Bucci: «Al fianco dei lavoratori Ansaldo. Ma non dobbiamo dimenticare che il blocco stradale sta procurando notevoli danni alla città»

«Auspichiamo un confronto costruttivo tra le parti senza dover ricorrere a manifestazioni estreme a danno di Genova»

«Il Comune di Genova è vicino ai lavoratori di Ansaldo Energia, un’azienda storica che rappresenta un’eccellenza per la nostra città. Esprimo la piena solidarietà ai lavoratori con l’auspicio che la situazione possa risolversi in tempi brevi e nel modo migliore – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Saremo a fianco degli enti preposti per la salvaguardia della continuità occupazionale, convinti che vadano tutelati i diritti dei lavoratori e la permanenza dell’azienda sul territorio. Pur condividendo le preoccupazioni dei manifestanti non dobbiamo dimenticare che il blocco stradale sta procurando notevoli danni alla città. Auspichiamo un confronto costruttivo tra le parti senza dover ricorrere a manifestazioni estreme a danno di Genova».

Mi piace: Mi piace Caricamento...