Parco del Beigua, nel fine settimana pulizia dei laghetti di Mioglia ed escursione nella foresta della Deiva

Weekend a Sassello con tanti eventi. Al Cinema-Teatro lo spettacolo “Rifiùtàti”, portato in scena dalla Compagnia Terramare – Circolo Giovani Energie Legambiente

Si parte sabato 15 ottobre al pomeriggio con una delle iniziative del progetto Beigua in Action: la pulizia scientifica delle rive dei laghetti di Mioglia. Sarà un’occasione non solo per migliorare la qualità dell’ambiente, ma per fare un’accurata indagine dell’origine dei rifiuti abbandonati: sarà questo l’approccio scientifico che ci aiuterà a individuare le cause di questi fenomeni di inquinamento, responsabili anche dell’inquinamento a valle, fino ad arrivare al mare e alle spiagge, e a tentare di proporre azioni preventive. L’iniziativa è gratuita, finanziata da Regione Liguria e svolta in collaborazione con Legambiente. Iscrizione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18, fino a esaurimento dei posti disponibili. Consigliato avere stivali di gomma.

Alla sera poi al Cinema-Teatro di Sassello alle ore 21:00 è previsto lo spettacolo “Rifiùtàti”, portato in scena dalla Compagnia Terramare – Circolo Giovani Energie Legambiente. Ingresso libero.

Domenica sarà la volta dell’escursione per tutti: una passeggiata nella foresta della Deiva, avvolta dalla magia delle sfumature autunnali, per ascoltare le favole raccontate dagli alberi. L’iniziativa è gratuita e durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Iscrizione obbligatoria on line entro sabato alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

