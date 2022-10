Scopre ladro in garage e, con l’aiuto di un vicino carabiniere, lo trattiene fino all’arrivo della Volante

Nei guai un 36enne che ha tentato la fuga spintonando il proprietario del locale. Per fortuna in suo aiuto è arrivato il vicino di casa che ha prima chiamato il 112. È successo a Sestri

La vittima di Via dell’Alloro è uscita di casa per recarsi al lavoro e si è accorta che la saracinesca del suo box era semiaperta. Insospettito è entrato dentro il locale, ha visto il 36enne che stava rovistando all’interno e che, vistosi scoperto, ha tentato la fuga spintonandolo. L’uomo non si è perso d’animo e lo ha inseguito riuscendo a bloccarlo poco dopo. Le sue urla e richieste di soccorso sono state sentite da un carabiniere abitante nello stabile che ha chiamato il 112 ed è sceso in strada in suo aiuto.

Pochi minuti dopo è giunta la Volante del Commissariato Cornigliano che ha preso in consegna l’uomo, già gravato da precedenti penali della stessa natura.

