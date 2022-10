Omicidio di via Novella, l’ultima visita dell’assassino al Servizio Salute mentale risale a venerdì scorso

Il quarantaduenne era seguito dagli specialisti della Asl che lo avevano visto due giorni prima che per futili motivi ammazzasse il padre massacrandolo a coltellate

Non è stata una sola coltellata a uccidere il 77enne Francesco Evangelista. Oltre a quella con cui il figlio Claudio lo ha colpito dritto al cuore, ce ne sono state tante altre, almeno una ventina, di cui 7 al petto e, dopo, quando l’anziano era già a terra, almeno 13 alla schiena. L’omicidio è avvenuto ieri sera al Cep, in via Novella, nel ponente genovese.

Le indagini della squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore Paola Caleri (che ha chiesto la perizia psichiatrica dell’omicida), hanno permesso di ricostruire i minuti che hanno preceduto lo scoppio d’ira di Claudio Evangelista. Nell’ambito dell’inchiesta saranno anche acquisite le cartelle cliniche dell’assassino. Quello che è certo è che a suo carico non son sono mai stati eseguiti Tso dal reparto Prono intervento della Polizia locale quello che, in base a un accordo con le forze di Polizia, si fa carico della maggior parte dei trattamenti sanitari obbligatori. Le persone che vengono sono sottoposte dal medico a Tso (poi eseguito dagli agenti specializzati) sono spesso più volte interessate dal provvedimento nel corso del tempo. Normalmente le crisi avvengono quando i malati smettono di prendere le medicine prescritte. Il Tso scatta solo se i soggetti con problemi mentali si rendono responsabili di aggressioni o di atti autolesionistici.

Per tornare all’omicidio, Francesco Evangelista aveva chiesto al figlio di guardare assieme la tv. L’uomo, che si trovava nella sua stanza, gli aveva chiesto di lasciarlo riposare: voleva dormire. L’anziano, dopo il rifiuto del figlio, era tornato in soggiorno e, spostando alcune sedie, avrebbe fatto rumore. Il figlio è uscito come una furia dalla sua camera e ha afferrato un coltello in cucina. Con quello ha cominciato massacrare il padre con una serie di coltellate sotto gli occhi della madre e della sorella Carmen, rimasta leggermente ferita nel tentativo di salvare il padre. È stata proprio la donna a chiamare il 112. Il fratello ha atteso i poliziotti in casa e non ha opposto resistenza all’arresto.

Sul corpo di Francesco Evangelista sarà effettuata l’autopsia.

