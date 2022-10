Colpo di scena: il Prefetto convoca i sindacati: stop allo sciopero di 8 ore

Alle 18 di oggi è arrivata la convocazione a Palazzo Spinola in largo Lanfranco. Ci sarà, come previsto, l’assemblea

La convocazione è per domattina alle ore 11. In seguito alla convocazione è stato sospeso lo sciopero proclamato per tutti i turni. Assemblea confermata alle 8:15 presso la portineria di Campi per discutere della convocazione. La Rsu di Ansaldo Energia ne ha dato notizia ai lavoratori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...