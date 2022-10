Incendio in autorimessa nei fondo di un palazzo a Sampierdarena

È successo stanotte, poco dopo le 4:00 di stamattina in via Pedemonte, tra via di Francia e via Cantore

Un intenso fumo nero ha saturato la rimessa e ha cominciato a fuoriuscire. L’impianto di antincendio del garage privato si è azionato e nel frattempo sono arrivati i Vigili del fuoco con tre squadre. I pompieri, nonostante il fumo, hanno individuato grazie alle termocamere dove si era sviluppato il rogo. Ad andare a fuoco era stata un’auto.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, sviluppatosi per cause non ancora note. Non ci sono feriti né intossicati.

In copertina: foto d’archivio

