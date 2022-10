Levante, giovedì erogazione dell’acqua sospesa dalle 9 alle 17

Ecco le vie interessate dall’interruzione dell’erogazione per lavori

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di installazione strumentale necessari per la distrettualizzazione della rete idrica, il giorno

giovedì 6 ottobre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 17:00

sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via al Cimitero di Quinto

• Via Fratelli Coda

• Via Giovanni Bettolo dal civ 43 al 175

• Via San Rocco di Nervi

• Via Croce di Ferro

• Salita Madonnetta di Nervi

Si precisa che, nelle le vie citate, sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il regolare servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente

Mi piace: Mi piace Caricamento...