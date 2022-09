Linee 704 e 742, variazioni di percorso per la manifestazione “Andersen Run”

A causa della chiusura al transito di alcune strade del comune di Sestri Levante in occasione della manifestazione sportiva “Andersen Run”, domenica 2 ottobre le linee 704 e 742 subiranno le variazioni. Ecco come

Linea 704

Le corse in partenza da Chiavari delle ore 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 12.40 saranno limitate a via Tino Paggi, da dove sarà disponibile la coincidenza con un servizio navetta per Riva Trigoso che transiterà in via Aurelia – via Gramsci – Riva capolinea.

Linea 742

· La corsa in partenza da Sestri FS delle ore 7.20 effettuerà orario e percorso regolare.

· La corsa in partenza da Sestri FS delle ore 10.40 sarà anticipata alle ore 10.35 e transiterà in via Nazionale – via Aurelia – via Gramsci – Riva capolinea dove riprenderà regolare percorso.

· La corsa in partenza da Sestri FS alle ore 13.20 transiterà in via Nazionale – via Aurelia – via Gramsci – Riva capolinea.

· La corsa in partenza da Moneglia alle ore 10.00 transiterà in via Petronio – via Sara – via Nazionale – Sestri FS.

