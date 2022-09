Fondazione Gimbe: «In Liguria casi raddoppiati in una settimana». E da sabato stop all’obbligo di mascherina sui bus

Secondo l’organizzazione presieduta da Nino Cartabellotta nella settimana 21-27 settembre l’incidenza è salita a 356 positivi per 100 mila abitanti e i nuovi casi sono cresciuti del 29,7% rispetto alla settimana precedente

La situazione peggiore è stata rilevata alla Spezia (+42%). Seguono Savona (+30,8%), Genova (+22,8%).

In Liguria il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose è più alta della media italiana (18,3% contro 17%). I dati, per il resto, sono tutti più critici di quelli italiani. Popolazione over 5 anni senza alcuna dose di vaccino: 11,2% (media Italia 10%); popolazione 5-11 con 3 dosi: 27,3% (media italiana 35,2%), popolazione con una sola dose: 2,9% (media italiana 3,3%).

Da sabato 1º ottobre non sarà più obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi pubblici. Venerdì scadrà infatti la proroga decisa a giugno dal governo, che imponeva l’obbligo di indossare mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

