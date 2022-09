Scontro moto-auto in corso Europa. Due feriti e lunghe code. Centauro in codice rosso in via Bavari. Strada chiusa

Due incidenti gravi in quaranta minuti, uno alle 18:50 e uno alle 18:30. Tutte le vittime sono motociclisti

In corso Europa, all’altezza dell’intersezione di via Jan Palach, due i centauri soccorsi dal 118 con l’auto medica Golf3 e le ambulanze della Croce Verde di Quinto e della Pubblica Assistenza Nerviese. Entrambi sono stati trasportati al San Martino, uno in codice rosso e uno di codice giallo. Secondo le prime notizie, l’auto ha fatto inversione dove è vietato.

In codice rosso anche un motociclista rimasto vittima di un incidente alle 18:30 in via Bavari. L’uomo, che ha 52 anni, è stato soccorso in codice rosso dall’auto medica Golf 1 e dall’ambulanza della Pubblica Assistenza Gau. Il motociclista è stato trasportato al San Martino in gravi condizioni.

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della zona e gli specialisti del nucleo infortunistica del Reparto Pronto intervento per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La strada è chiusa all’altezza del ponte di Cavassolo.

