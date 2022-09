Ferrovie, giornata di passione: treno guasto, convogli cancellati, ritardi e tabelloni neri in stazione

Enormi disagi per chi ha deciso di venire in treno al Salone Nautico. Il treno 2090 per Rimini si è rotto, fermo a Busalla. Per Torino e Milano, i passeggeri dei treni cancellati sono stati trasferiti a Principe per prendere un treno regionale o costretti a cambi tra Principe e Busalla. Altri treni hanno subito riduzione di percorrenza. Intanto a Brignole è il caos per l’ennesimo guasto dei tabelloni

Inoltre, sulla linea Alessandria – Genova (via Mignanego), dalle ore 16:00, il traffico ferroviario in direzione Alessandria è sospeso in prossimità di San Quirico per un inconveniente tecnico alla linea. Durante il guasto, ora risolto, i treni sono stati instradati via Busalla.

Secondo Trenitalia, gli effetti sulla mobilità ferroviari sono rallentamenti fino a 30 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

[Continua sotto]

Secondo i viaggiatori, il treno Brignole-Rimini, non essendo mai arrivato a Genova, è partito da Busalla. Lì sono stati portati i viaggiatori con un treno regionale.

I ritardi degli altri convogli sono consistenti.

A tutto questo si aggiunge la situazione che si è creata alla stazione Brignole dove tutti i tabelloni sono “neri” e, quindi, non si possono leggere i treni cancellati e le riduzioni di percorrenza. Le Ferrovie confermano un «Guasto al sistema visivo di Brignole». e spiegano che i tecnici «stanno lavorando per risolverlo». Infine aggiungono che si «stanno facendo annunci vocali di arrivi e partenze».

Sul sito di Trenitalia, come al solito, i treni cancellati non vengono segnalati e questo impedisce ai viaggiatori di capire come stanno le cose veramente: un'”innovazione” introdotta qualche tempo fa per alleggerire l’apparenza dei disagi che, nel concreto, sono spesso molto più pesanti di quelli segnalati.

A Brignole due addette stanno cercando di informare i presenti, ma il provvedimento non è sufficiente a informare le molte presone presenti. Di fatti, i passeggeri si stanno informando grazie al passaparola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...