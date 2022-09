Meteo Arpal: due giorni di sole e temperature in calo, poi arriveranno i temporali

Previsione per giovedì 22 settembre 2022

Giornata stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso

Temperature: in diminuzione. A Genova tra 16 e 25 gradi.

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: inizialmente settentrionali con rinforzi fino a moderati, successivamente a regime di brezza

Mare: mosso al mattino in progressivo calo a poco mosso in serata

Previsione per venerdì 23 settembre 2022

Giornata stabile con nuvolosità variabile in progressivo aumento soprattutto su Centro e Ponente, velature in serata per l’approssimarsi di una perturbazione

Temperature: stazionarie o in parziale diminuzione

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli a prevalente regime di brezza

Mare: poco mosso o localmente mosso per onda da SE, mosso al largo

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

