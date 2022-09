Domani in centro modifiche della circolazione e della sosta per la Settimana europea della mobilità sostenibile

In occasione dell’evento “Genova alle persone”, in programma domani, domenica 18 settembre, per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, un’ordinanza comunale prevede modifiche a circolazione e sosta. Ecco quali sono

Via Colombo (tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo): doppio senso di circolazione a vista disciplinato dalla Polizia Locale, dalle ore 08,00 alle ore 20,00

Piazza Colombo, via Colombo (tratto compreso tra piazza Colombo e via della Consolazione), Via Galata (tratto compreso tra via San Vincenzo e via XX Settembre): divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione per le fasi di allestimento e disallestimento esclusivamente nel periodo tra le ore 08,00 e le ore 10,00 e dopo le ore 18,30

Contestuale istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti dalle ore 00,00 alle ore 20,00

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00 e comunque sino a termine manifestazioni:

Via XX Settembre, piazza De Ferrari: divieto di transito ai veicoli privati fatta eccezione per i velocipedi e altri dispositivi di micromobilità, per i mezzi del Trasporto Pubblico di Linea, compresi Taxi, mezzi in sharing, disabili, mezzi del soccorso e pronto intervento in servizio

Via Ettore Vernazza: limitazione del transito riservato esclusivamente ai veicoli in accesso e uscita dal parcheggio di Piccapietra con divieto di transito nel tratto di adduzione a Piazza De Ferrari. Viene istituito contestualmente il doppio senso di circolazione regolamentato da movieri e/o agenti di Polizia Locale

Via Fieschi (intersezione su via XX Settembre): divieto di svolta su via XX Settembre in entrambe le direzioni con transito esclusivamente di attraversamento e inserimento in via V Dicembre

Via Sofia Lomellini (intersezione su via XX Settembre): divieto di svolta in via XX Settembre in entrambe le direzioni, con transito autorizzato in attraversamento e inserimento in Via Ceccardi

-Via Dante nel tratto tra Piazza Dante intersezione Via Roccatagliata Ceccardi e Piazza De Ferrari: divieto di transito ai veicoli privati fatta eccezione per i velocipedi e altri dispositivi di micromobilità, per i mezzi del Trasporto Pubblico di Linea, compresi Taxi, mezzi in sharing, disabili, mezzi del soccorso e pronto intervento in servizio nonché per i residenti nel Centro Storico.

