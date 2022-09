Il Comune di Masone lancia l’allarme: «Qualcuno cerca di introdursi nelle case per falsi controlli Covid»

La circostanza è stata segnalata da diversi cittadini che raccontano di un falso “incaricato dall’Amministrazione” per opere di disinfezione delle abitazioni. Il sindaco Omar Missarelli ha deciso di avvertire i cittadini attraverso i social. Si tratta di truffatori da segnalare al 112

«Riceviamo segnalazione di tentata truffa: alcuni cittadini masonesi sarebbero stati fermati da un individuo ed interrogati sulla personale situazione vaccinale anti Covid-19 – si legge sulle pagine social del Comune di Masone -. In seguito, avrebbe affermato di essere incaricato dall’Amministrazione di effettuare opere di disinfezione delle abitazioni. Le autorità competenti sono state informate delle segnalazioni e confermano di non essere a conoscenza di alcuna ditta autorizzata agli interventi sopra citati. Raccomandiamo, in caso di eventi del genere, di contattare tempestivamente il 112».

