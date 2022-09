Sabato Palazzo Reale e Palazzo Spinola aperti fino alle 22. Visita al cantiere di restauro della Galleria degli specchi

Giornate Europee del Patrimonio. Domenica apertura dalle 10 alle 18. Inoltre sabato 24 settembre 2022, in occasione dell’apertura serale straordinaria, a partire dalle ore19:00, in ciascun museo si potrà accedere con un biglietto dal costo simbolico di € 1,00. Ingresso gratuito: under 18 e aventi diritto.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, i Musei Nazionali di Genova (Palazzo Reale e Palazzo Spinola) amplieranno il proprio orario di apertura: sabato 24 settembre 2022, dalle 9.30 alle 22.00 e domenica 25 settembre 2022, dalle 10.00 alle 18.00.

Il tema italiano delle GEP 2022 “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” riprende lo slogan europeo “Sustainable Heritage”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e lo amplia con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future.

Nelle giornate di apertura di entrambi i musei, a Palazzo Reale di Genova, sabato 24 settembre dalle 9.30 alle 13.30 i visitatori potranno accedere in sicurezza al cantiere di restauro della Galleria degli Specchi, con speciali visite sui ponteggi, potendo così ammirare le fasi di lavoro, guidati dal personale del MiC incaricato di seguire l’intervento.

Il lavoro di restauro, che interessa uno degli spazi settecenteschi più rappresentativi della dimora della famiglia Durazzo, avrà una durata di circa 10 mesi e coinvolgerà tutte le superfici decorate: affreschi, stucchi, dorature, sculture, specchi e arredi.

Si richiede prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: palazzorealegenova@cultura.gov.it e un abbigliamento adeguato, in particolare scarpe basse e chiuse e pantaloni lunghi. Per motivi di sicurezza, potranno accedere ai ponteggi solo i visitatori maggiori di 12 anni e di altezza superiore a 140 cm.

A Palazzo Spinola sarà possibile visitare il recente generale riallestimento della Galleria Nazionale della Liguria che, oltre a permettere una migliore fruizione del patrimonio che custodisce, è stato realizzato nel segno di una maggiore sostenibilità economica e ambientale attraverso l’utilizzo di luci led a basso consumo per l’illuminazione e materiali di origine naturale, quali la gomma usata per il rivestimento della pavimentazione.

Inoltre, venerdì 23 settembre alle ore 16.00 sempre a Palazzo Spinola sarà possibile seguire una visita guidata incentrata sugli affreschi di Lazzaro Tavarone che decorano le volte delle sale principali del palazzo con le imprese dei membri della famiglia Grimaldi, che alla fine del Cinquecento costruì il palazzo oggi museo nazionale. In particolare, ci si concentrerà sul decoro del salone del secondo piano nobile in cui è raffigurato al centro il Trionfo di Ranieri Grimaldi. L’affresco celebra il nobile genovese che, all’inizio del XIV secolo, fu nominato ammiraglio dal re di Francia e guidò la liberazione della città olandese di Zierikzee dai fiamminghi che la assediavano, riconsegnandola al conte d’Olanda e Zelanda, alleato dei francesi.

L’approfondimento nasce da una collaborazione con l’Associazione Amici della Città di Zierikzee, che sta realizzando un video a 360° dedicato all’affresco in cui è raffigurata la città olandese e che presto sarà visibile sul nostro sito web, al fine di consentirne una fruizione sostenibile nel tempo.

Venerdì 23 settembre il museo sarà aperto con il consueto orario 13.30-19.00 e per la visita guidata si richiede prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti) all’indirizzo e-mail: palazzospinola@cultura.gov.it o al tel. 01027105300.

Orari di apertura Giornate Europee del patrimonio

PALAZZO REALE + PALAZZO SPINOLA

Sabato 24 settembre 9.30 – 22.00 (ingresso speciale 1 € dalle 19 alle 22), ultimo ingresso ore 21.30

Domenica 25 settembre 10.00 – 18.00, ultimo ingresso ore 17.30

Eventi

PALAZZO REALE

sabato 24 settembre dalle 9.30 alle 13.30

Visite al cantiere di restauro della Galleria degli Specchi

PALAZZO SPINOLA

Venerdì 23 settembre ore 16.00

Visita guidata agli affreschi di Lazzaro Tavarone, con focus su “Il trionfo di Ranieri Grimaldi”

Ingresso:

€ 10,00: intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola, utilizzabile senza limiti di tempo;

€ 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni;

Gratuito: under 18 e aventi diritto

Sabato 24 settembre 2022 a partire dalle 19.00, in ciascun museo si potrà accedere con un biglietto dal costo simbolico di € 1,00. Ingresso gratuito: under 18 e aventi diritto.

