Ciclo Santo Tour, domenica pedalata gastronomica a Sant’Olcese

La pedalata sulle strade del comune e sulle strade dell’ultimo edizione del Giro d’Italia, passando da un agriturismo all’altro, si terrà domenica 18 settembre. Ecco come iscriversi

Le tappe: colazione alla Trattoria del Bibbio, aperitivo a La Morona, primo a E Reixe, quarta tappa al campo Liguria MTB, secondo all’Osteria delle Rue, dolce alla Fattoria di Marta

Torna a Sant’Olcese l’appuntamento con il Ciclo Santo Tour.

«Tante le novità quest’anno volute dall’amministrazione per promuovere il territorio e le sue realtà. Non solo infatti si pedalerà sulle strade che hanno visto il passaggio dell’ultima edizione del Giro d’Italia ma, grazie alla ormai assodata e preziosa collaborazione con MTB LIGURIA sarà possibile, per chi vorrà, fare un giro nel loro campo scuola di Torrazza e provare un percorso alternativo sterrato nella frazione di Trensasco per raggiungere una delle tappe» dicono al Comune.

Le iscrizioni saranno limitate per chi non possiede una propria bicicletta o e-bike, «pertanto – spiegano gli organizzatori – vi invitiamo ad affrettarvi con le prenotazioni. Nessun problema invece per chi parteciperà con la propria bici»

L’evento che si terrà questa domenica 18 settembre avrà inizio alle ore 8:30 presso il palazzetto dello sport di Manesseno, sito in via Don Luigi Sturzo.

Iscrizioni al numero 393.1118055 o alla mail santolcesando@gmail.com.

Il costo è di 22€ se si partecipa con propria bicicletta, oppure a 12€ + il noleggio dell’e-bike

