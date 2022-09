Stipula assicurazione “molto economica” per lo scooter, ma è una truffa

Il truffato è un 66enne di Bargagli. Ha pagato 370 euro, ma non ha ottenuto alcuna copertura. Denunciati i responsabili

I Carabinieri della Stazione di Bargagli a termine delle indagini svolte a seguito della denuncia sporta da un 66 enne del posto, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso, un 50 enne ed un 30enne entrambi residenti a Napoli. I due riuscivano a farsi accreditare dalla vittima, su di una carta pregata, la somma in denaro di 370 Euro per la stipula di un falso contratto assicurativo per un motociclo.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...