Giornata di volontariato nel parco di Villa Duchessa di Galliera

Sabato 17 settembre dalle 8:30 alle 12:30. Ecco come partecipare

Le associazioni Aps Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa di Galliera organizzano una giornata di volontariato nel parco con al termine un abbondante rinfresco per tutti coloro che parteciperanno. Invitiamo anche le associazioni del territorio.

«Invitiamo tutti coloro che vogliono dare una mano a comunicarlo qui sulla pagina o con un messaggio whatsapp al numero 3279235389 – dicono alle associazioni-. Le aree interessate saranno quelle del Belvedere e dei Givi. Installeremo inoltre 4 bacheche informative con le mappe e la storia del parco. Ringraziamo tutti coloro che saranno disponibili per darci una mano a riqualificare un patrimonio di tutta la comunità. Nel frattempo stiamo svolgendo i lavori per la riapertura del Giardino all’Italiana per le scuole per la popolazione e per i turisti»

