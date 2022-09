Anziano scivola in un rivo per 10 metri, recuperato con l’elicottero Drago

L’uomo è stato trasportato al San Martino dal velivolo dei vigili del fuoco ed è arrivato in codice rosso

L’allarme è scattato poco dopo le 8 di questa mattina tra Montebruno e la frazione Canale. L’anziano è scivolato in un rivo che affluisce nel fiume Trebbia per una decina di metri.

Il 118 ha allertato, oltre ai vigili del Fuoco, l’ambulanza dei Volontari Soccorso Alta Val Trebbia, il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco (che ha a bordo anche personale sanitario) per recuperare l’uomo. I Vvf si sono calati nel letto del rivo per soccorrere l’infortunato, rimasto sempre cosciente. L’anziano è stato quindi trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

In copertina: foto d’archivio

