Linea 607, variazioni di percorso dal 5 al 20 settembre per la chiusura di un tratto di corso Italia per lavori

Ecco come varierà l’itineraro del bus che collega Brignole a via del Commercio

A seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di corso Italia, causa lavori stradali, da lunedì 5 a martedì 20 settembre (esclusi i fine settimana del 10 e 11 settembre e del 17 e 18 settembre) dalle ore 20.30 a fine servizio, la linea 607 (Nervi-Brignole) modificherà il percorso come di seguito indicato:

Direzione levante (via del Commercio): i bus, giunti in corso Torino, svolteranno a sinistra in via Barabino, quindi proseguiranno per galleria Mameli, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti, dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente (stazione Brignole): regolare percorso.

