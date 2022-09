L’11 settembre la benedizione dei caschi al Santuario della Guardia

Mancano solo pochi giorni al tradizionale evento organizzato da 30 anni dal Moto Club Touring Genova 91

Per motivi organizzativi l’iniziativa si svolgerà quest’anno senza concentrazione in piazza De Ferrari e senza sfilata al Santuario . Quindi l’appuntamento sarà per tutti direttamente sul sagrato antistante il Santuario N.S. della Guardia domenica 11 settembre dalle ore 9.

Il ritrovo è presso il piazzale sottostante la Cappella dell’Apparizione (parcheggio pullman) dalle 9. Poi verso le 10:30 in gruppo i motociclisti si sposteranno al Santuario. Dopo la Messa ci sarà la benedizione dei caschi.

Qui il link all’evento Facebook

Qui il link alla pagina Facebook del Motoclub

