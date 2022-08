Sedicenne ubriaca soccorsa alle 7 del mattino in via Pagano Doria. Raffica di soccorsi per ebbrezza e uso di droghe

Tre aggressioni tra la notte e le prime ore della mattina in via Gallesi a San Quirico, in via San Lorenzo e in via Dondero a Sampierdarena

Ancora una notte trascorsa tra alcol e violenza nella nostra città.

Soccorsi del 118 per alcol e stupefacenti

28 agosto (aggiornato alle 7 del mattino)

Alle 7 in via Pagano Doria è stata soccorsa una ragazzina di 16 anni.

Alle 4 e alle 3:20 due soccorsi in via Ravecca, ai margini della movida. Uno è terminato col trasporto al pronto soccorso del Galliera.

Poco prima dell’una una ragazza di vent’anni è stata soccorsa a Savignone.

27 agosto

Alle 21:05 una persona è stata soccorsa in corso Europa in codice giallo e poi trasportata in codice verde al San Martino.

Alle 18:45 una persona di 60 anni è stata soccorsa in codice verde in corso Torino, ma le sue condizioni sono poi apparse più gravi del previsto ed è stata trasportata in codice giallo al San Martino.

Alle 18:15 soccorso per una cinquantenne in centro storico, ma a casa e non per strada come gli altri.

Alle 14 una donna di 50 anni è stata soccorsa in piazza Verdi e trasportata al pronto soccorso del Galliera.

Poco prima di mezzogiorno un cinquantenne è stato soccorso e trattato sul posto in piazza Caricamento.

Alle 10:50 un quarantenne è stato soccorso e trattato sul posto in corso Europa.

Alle 5 una persona è stata soccorsa in corso Buenos Aires e trasportata al San Martino.

Poco prima delle 4 un uomo di 35 anni è stato soccorso in corso Saffi per le conseguenze dell’assunzione di stupefacenti e trasportato al Galliera.

Le aggressioni

28 agosto

Poco dopo le 6:30 aggressione in via Dondero. Aggredito soccorso e trasportato al Villa Scassi.

Poco dopo le 2:00 aggressione in via San Lorenzo, in centro storico. Aggredito soccorso e trasportato al Galliera.

Alle 2:00 una persona è stata aggredita e colpita al cranio in via Gallesi a San Quirico. È stata soccorsa in codice giallo e trasportata al Villa Scassi. delle indagini si occupa la Polizia di Stato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...