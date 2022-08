Fugge con lo scooter a un posto di blocco rischiando di investire i pedoni e va a sbattere contro auto della Pl

È successo tra via Gramsci, via Adua e via Buozzi. Arrestato il guidatore trentacinquenne che ha percorso il marciapiede sfiorando i passanti. Ferito un agente di Polizia locale

Alle ore 18:45 una pattuglia del reparto Pronto Intervento in via Gramsci ha inseguito un motoveicolo condotto da persona di sesso maschile di cittadinanza italiana che, per sfuggire a al controllo stradale ha percorso via Adua sul marciapiede a velocità sostenuta, sfiorando i pedoni.

Un’altra pattuglia dello stesso reparto è riuscita a fermare il soggetto in via Buozzi. Lo scooter è andato a sbattere contro l’auto della Polizia locale. Sarà la Polizia Stradale a rilevare l’incidente.

L’agente della Locale che guidava l’auto è rimasto ferito al braccio destro e ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Il motociclista è stato condotto nella sede della Polizia locale di piazza Ortiz per proseguire le indagini sul motivo per cui l’uomo è scappato.

il trentacinquenne, senza fissa dimora, è stato arrestato per violenza, resistenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. Domani la direttissima.

