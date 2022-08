Scontro tra mezzo di un’azienda e bus Amt. Almeno tre i feriti

Un altro incidente, alle 9:31, ha coinvolto una bimbo di due anni passeggero di un bus in piazza Rotonda, in Valle Sturla. Soccorso in codice giallo dalla Croce Rossa e trasportato al Gaslini. Altri sinistri ad Arenzano e a Mignanego

L’incidente in corso Europa è successo alle 11 in corso Europa a Quinto, all’altezza di via Cabruna. Tre persone soccorse in codice giallo.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale, sono arrivate tre ambulanze (Croce Bianca Genovese, Croce Verde Genovese e Croce Gialla) inviate dal 118. I feriti sono stati tutti trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ad Arenzano, alle 11:25, un altro incidente in via Aurelia di Levante. Un uomo di 84 anni è stato soccorso in codice rosso (poi ridimensionato a giallo) da un’ambulanza della Croce Verde Praese e dall’auto medica Golf 5. La donna è stata trasportata all’ospedale di Voltri. Un altro ferito è stato medicato sul posto.

A Mignanego, sulla strada dei Giovi, è caduto un motociclista di 52 anni. È stato soccorso dalle Croce Rossa di Ronco Scrivia e dall’auto medica Golf7. Sul posto i carabinieri. L’uomo è stato trasportato al San Martino in codice giallo.

