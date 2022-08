Bucci promuove il campionato di focaccia nel quartiere La Boca, a Buenos Aires

«Un’occasione per i tanti genovesi emigrati in Argentina per ricordare le proprie radici e promuovere una delle più famose eccellenze del nostro territorio»

La focaccia genovese conquista Buenos Aires – scrive il Sindaco -. Domenica 28 agosto a Buenos Aires si svolgerà il primo campionato della focaccia in occasione del 152° anniversario della fondazione del quartiere La Boca. Una manifestazione, organizzata dall’ambasciatore di Genova nel mondo Pietro Sorba, per celebrare uno dei cibi più emblematici degli immigrati genovesi che hanno avuto un ruolo storico per la nascita e la crescita del quartiere. Una giornata di festa in cui Genova sarà assoluta protagonista anche a 11 mila chilometri di distanza»

Foto: dalla pagina Facebook del Sindaco

Mi piace: Mi piace Caricamento...