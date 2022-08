Aggredito in via della Maddalena per rubargli lo zaino

È successo poco dopo le 22:30 nella strada del centro storico, a poca distanza da via Garibaldi. Stamattina alle 6 un’altra aggressione in piazza della Meridiana

Aggressione in via della Maddalena: l’obiettivo del malvivente che ha colpito un trentenne di passaggio era quello di rapinare la vittima dello zaino. Il colpo è riuscito e il rapinatore è riuscito a scappare. Sul caso indaga la Polizia di Stato che potrà contare sui video delle telecamere della zona per trovare il responsabile.

Il trentenne colpito è stato soccorso in codice giallo dall’ambulanza della Croce Verde Genovese inviata dal 118 e medicato sul posto.

Sempre la Croce Verde Genovese ha soccorso stamattina, poco dopo le 6, un uomo aggredito poco distante, in piazza della Meridiana. La vittima è stata colpita agli arti. È stata medicata sul posto.

in copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...