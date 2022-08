Viabilità: domani giornata critica da bollino nero e assalto ai traghetti. Lunedì due cantieri sulla rampa di Genova Ovest

La tempesta perfetta: tra le 7 e le 23:30 attesi 11.500 veicoli agli imbarchi dei traghetti e 31mila passeggeri tra imbarchi e sbarchi comprese le 3 navi da crociera Msc in arrivo

La Polizia Locale mette in campo giornalmente il servizio dedicato alla gestione dei flussi. I cantieri di via Albertazzi e lungomare Canepa che potevano costituire criticità sono state tutte eliminate.

Subito dopo ferragosto ci saranno, ovviamente, meno imbarchi e più sbarchi.

Da lunedì un’altra criticità. Orientativamente fino al 18 agosto ci sarà un restringimento ad una corsia, sia in ingresso sia in uscita, della rampe che adducono al casello autostradale di Genova Ovest in orari diurni. In orari notturni la chiusura sarà totale per lavori di adeguamento alla Legge 264/06 della galleria autostradale San Bartolomeo in A7 Nord.

Per questo, i traffici diretti in autostrada, in base alle esigenze del traffico, verranno dirottati verso il casello autostradale di Genova Aeroporto. I traffici in uscita verranno quindi convogliati verso questo casello.

Personale di ASPI sta ponendo in opera la segnaletica di indicazione lungo l’area del nodo di S.Benigno, Via Milano/Francia/Cantore e Balleydier/Albertazzi/elicoidale.

Gli utenti di Stazioni Marittime verranno inoltre avvisati mezzo ledwall in ambito portuale e messaggeria vocale a bordo dei traghetti.

La Polizia locale continuerà a svolgere servizio di viabilità presso le intersezioni Balleydier/Albertazzi e Ponte elicoidale con monitoraggio dinamico del varco portuale Lungomare Canepa/Etiopia riguardo l’uscita dei mezzi pesanti dal varco che, utilizzando il cosiddetto “tornaindietro” di via Milano/Balleydier/P. Chiesa, potranno imboccare l’autostrada al casello di Ge-Aeroporto.

Nei cantieri in prossimità della barriera di Genova Ovest si svolgeranno:

· Lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza spartitraffico eseguiti in corsia unica nel tratto compreso tra la Sopraelevata e la barriera di Genova Ovest in entrambe le direzioni con fine prevista il 20 agosto;

· Lavori di adeguamento al D.Lgs. 264/06 della galleria San Bartolomeo nel tratto compreso tra la barriera di Genova Ovest e il bivio con la A10 in direzione Milano secondo il seguente cronoprogramma:

o Lavorazioni notturne dall’8 al 19 agosto;

o Lavorazioni in corsia unica permanente dall’11 al 19 agosto.

Complessivamente le attività vedranno impegnata una task force di 40 tecnici e 20 macchine operatrici al lavoro 7 giorni su 7.

Nel periodo scelto per eseguire i lavori, si registrano storicamente i minori volumi di traffico in ingresso/uscita alla barriera di Genova Ovest e il traffico merci in entrata/uscita dal porto si decrementa mediamente del 20-30%.

Per alleggerire il più possibile gli eventuali disagi alla circolazione, la direzione di Tronco di Genova ha previsto un incremento del numero di squadre di Viabilità in servizio presso il nodo autostradale genovese e dei presidi di soccorso meccanico in corrispondenza della barriera di Genova Ovest, della stazione di Genova Aeroporto e della galleria San Bartolomeo; sono state inoltre posticipate le cantierizzazioni dell’Ambito E dei lavori di risistemazione del Nodo di San Benigno e l’installazione delle barriere integrate sulle rampe di svincolo della stazione di Genova Aeroporto.

