Sopralevata, due malori di conducenti in direzione opposta

Dopo il malore dell’autista Amt, altre due persone alla guida hanno avuto mancamenti, entrambe sulla Sopraelevata, una in direzione levante e una in direzione ponente

Sulla strada Aldo Moro, in direzione levante, all’altezza di via Buozzi, una ragazza di 24 anni è stata colta da crisi respiratoria. È stata soccorsa dall’ambulanza in codice giallo, poi derubricato in verde della Croce d’Oro di Sampierdarena inviato dal 118. Il veicolo è sulla carreggiata.

Malore di un guidatore anche direzione ponente, all’altezza della ex rampa di piazza Cavour. Il veicolo non intralcia la viabilità. Sul posto rispettivamente ci sono le pattuglie del reparto Pronto intervento

