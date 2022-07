Forzano la serranda di un negozio per asportare alcolici, denunciati dai Carabinieri

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. È successo in via Assarotti

La scorsa mattinata all’alba, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo una breve indagine, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due uomini, entrambi con pregiudizi di polizia. I due, durante la notte, in via Assarotti, dopo aver scassinato e aperto la serranda di un esercizio commerciale, asportavano dall’interno numerose bevande alcoliche. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...