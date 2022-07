Si rompe tubo in cantiere di via Torti, vasta area di San Fruttuoso senz’acqua almeno fino alle 16

Ne dà notizia il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi. Ecco le strade interessate

«A causa rottura tubo nel cantiere di via Torti ci sarà un interruzione del servizio idrico almeno fino alle 16 di oggi in vie Torti, via Blelè, via Donghi, via Benedetto XV, via L.B. Alberti e Salita Noce». Questo il messaggio del presidente del municipio sui social per avvertire i cittadini interessati dal disagio.

Il comunicato di Iren:

Iren Acqua comunica che, a causa di un danno provocato da una ditta che stava eseguendo lavori di scavo in Via Torti, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica a diverse utenze nelle seguenti via del Comune di Genova:

Via Torti

Via Blelè

Via Donghi

Salita della Noce

Via Alberti

Viale Benedetto XV

e zone limitrofe

I lavori di riparazione sono già in corso, e si prevede che il servizio sia regolarmente ripristinato attorno alle ore 17.

In copertina: foto d’archivio

