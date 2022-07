Minori non accompagnati rubano marsupio di un bagnante in spiaggia, denunciati in 4

È successo sulla spiaggia di Bogliasco. La refurtiva è stata recuperata e restituita e i ragazzi sono stati affidati a idonee strutture

I carabinieri di Pieve Ligure hanno denunciato in stato di libertà per furto in concorso 4 ragazzi stranieri, di cui due con pregiudizi di polizia.

Mentre si trovavano presso la spiaggia di Bogliasco, approfittando di una distrazione di un bagnante genovese, si sono impossessati del suo marsupio.

L’uomo s’è accorto del furto e ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma, fornendo la descrizione dei giovani che carabinieri hanno individuato a seguito di immediate ricerche.

La refurtiva è stata recuperata e restituita. Dopo le formalità, sono stati affidati a idonee strutture.

