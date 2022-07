Forum Think Tank, Toti: «Liguria in ripresa straordinaria, ma preoccupano guerra e inflazione»

Il presidente della Regione: «Adesso bisogna proseguire in fretta con le grandi opere»

“Il Forum Ambrosetti è ormai un appuntamento tradizionale, il tagliando della nostra economia in un’estate particolarmente importante per la Liguria. Un’ economia che oscilla infatti tra la ripresa straordinaria del turismo, dell’artigianato, dell’export e della logistica, ma anche sulla difficoltà data dalla guerra ai confini con l’Europa, sull’inflazione che colpisce le famiglie, sulla crisi energetica. Come tutti i momenti di grande cambiamento si incontrano difficoltà ma anche opportunità del nostro territorio e oggi siamo qui per fare il tagliando, con l’aiuto dell’ indicatore dello studio Ambrosetti che ogni anno ci fornisce in modo neutrale un cruscotto con cui per orientare le nostre scelte insieme agli stakeholder della Regione”. Così il presidente della Regione Liguria a margine della sesta edizione di “THINK TANK LIGURIA 2030” organizzato da Regione Liguria e The European house –Ambrosetti in programma oggi a Palazzo Ducale.



“Adesso dobbiamo chiudere in fretta la realizzazione delle grandi opere – ha aggiunto il presidente Toti – , per fortuna vediamo l’orizzonte del Terzo Valico che è in lavorazione, così come il passante ferroviario riunificati sotto il commissario Calogero Mauceri che ha dato una prospettiva a questo cantiere; le autostrade devono aprire la Gronda e su questo il ministro Giovannini ha avuto parole rassicuranti, la Diga, le grandi infrastrutture di cui il nostro territorio vive e devono essere implementate per aumentare anche la nostra capacità di crescita e sviluppo che ci aspettiamo tutti nei prossimi mesi”.

